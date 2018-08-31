ЕАБР улучшил прогноз для экономики Беларуси в 2018 году

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития улучшил прогноз по ВВП Беларуси в 2018 году до 3,8% и снизил прогноз по инфляции до 5,1%. Такие данные приводятся в обзоре ЕАБР, сообщает БЕЛТА.

Прогноз по росту ВВП увеличен на 0,1 процентных пункта - с 3,7% до 3,8%. Прогноз на 2019 год составил 1,7% (ранее 1,9%), на 2020-й - 2,1% (ранее 2%).

Поддержанию высоких темпов роста будет способствовать сохранение высокой потребительской активности на фоне увеличения денежных доходов населения и расширения кредитования, полагают аналитики. Со стороны внешнего спроса поддержку окажут устойчивый рост экономик основных торговых партнеров и достаточно благоприятные внешние условия. В среднесрочной перспективе темпы роста экономики будут стремиться к потенциальному уровню, который оценивается ЕАБР на уровне 2%. По мере структурных преобразований в экономике потенциальные темпы роста могут быть пересмотрены в сторону повышения, отмечается в обзоре.

Наблюдаемое по итогам второго квартала текущего года замедление инфляционных процессов нашло отражение в пересмотре прогнозов по инфляции в сторону снижения в 2018 году. Так, прогноз по инфляции в Беларуси снижен с 6% до 5,1%. На 2019 и 2020 годы прогноз остался без изменений - 5,3% и 4,9% соответственно.-0-