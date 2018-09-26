ЕАЭС через два года может получить статус наблюдателя в ВТО - Саркисян

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процедура получения Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) статуса наблюдателя во Всемирной торговой организации (ВТО) может занять около двух лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"Сначала мы должны получить согласие наших стран, потом представим это предложение главам государств. После того, как они дадут свое согласие, обратимся во Всемирную торговую организацию. Думаю, максимум два года", - сказал он.

Тигран Саркисян также отметил, что перед ЕЭК стоит задача создания благоприятных условий для углубления взаимной торговли в ЕАЭС. Для этого необходимо обеспечить полную реализацию четырех свобод: перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. "Мы с сожалением констатируем, что еще существуют барьеры, изъятия, ограничения, которые не позволяют в полной мере реализовать тот интеграционный потенциал, который у нас сегодня существует, - заявил глава коллегии ЕЭК. - Поэтому перед нами стоит задача по снятию барьеров. Могу сказать, что мы уже сняли с 2017 года 24 препятствия. Таким образом, следствием борьбы с барьерами может стать увеличение внутреннего товарооборота".

По словам Тиграна Саркисяна, все планы в данном направлении выстроены в соответствии с графиками, которые заложены в союзном договоре. "В частности, мы должны сформировать общий рынок электроэнергии в 2019 году, потом общий рынок нефти, нефтепродуктов и газа к 2025 году. Мы должны сформировать нормативно-правовую базу для формирования общих финансовых рынков. Вот эти направления работы комиссии - основные. Мы делаем все необходимое, чтобы уложиться в эти сроки, согласовать позиции пяти стран и двигаться в этом направлении", - заявил председатель Коллегии ЕЭК.

Касаясь вопроса расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС, Тигран Саркисян отметил, что за последние четыре года расчеты в торговле в национальных валютах выросли с 60% до 75% от общего объема расчетов. По его мнению, это серьезное продвижение вперед, однако для полного перехода во взаиморасчетах на национальную валюту необходимо провести определенную работу. Это касается гармонизации законодательств стран ЕАЭС в финансовой сфере, а также необходимости создания новых финансовых инструментов в национальных валютах, которые востребованы со стороны бизнеса и делают выгодным использование взаиморасчетов в национальных валютах.

"Переход на расчеты в национальных валютах будет очень мощным стимулом для дедолларизации наших экономик. В результате наш бизнес будет в большей степени ориентирован на использование российского рубля или других национальных валют, - считает Тигран Саркисян. - Я думаю, что после того, как у нас произойдет гармонизация финансовых рынков, к 2025 году это создаст необходимую законодательную базу, которая в свою очередь сформирует прежде всего для бизнеса благоприятные условия".-0-