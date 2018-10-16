ЕАЭС полностью обеспечивает себя зерном, растительным маслом, яйцом и сахаром

16 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза достигли полной самообеспеченности по зерну, растительным маслам, яйцу и сахару, на очереди - свинина, мясо птицы и молоко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) со ссылкой на директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Станислава Бубена.

Представитель ЕЭК отметил, что совместными усилиями стран союза формируется полная продовольственная безопасность по отдельным видам продовольствия внутри ЕАЭС. "Уже в текущем году ожидается достижение полной самообеспеченности по мясу птицы, по свинине - прогнозируется на уровне 98%, по молоку - 97%", - сказал он. Однако страны ЕАЭС продолжают импортировать свежие овощи и фрукты, корма, семена и технологическое оборудование.

В 2017 году обеспеченность основными сельскохозяйственными товарами в ЕАЭС превысила 90%.

Станислав Бубен также добавил, что разные социально-экономические условия в государствах - членах ЕАЭС напрямую влияют на покупательную способность населения и потребление продуктов питания.-0-