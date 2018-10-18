ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк начинают новое исследование предприятий в Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк начинают новый этап исследований предприятий в Беларуси, сообщили БЕЛТА в ЕБРР.

Целью исследования является получение от предприятий частного сектора информации о состоянии деловой среды в нашей стране и использование этих данных для оценки как возможностей для роста частного сектора, так и сдерживающих его факторов. Исследование пройдет посредством опросов представителей частных компаний в сферах промышленности и услуг.

В Беларуси на проведение сбора данных и работу по опросу представителей выбранных на произвольной основе компаний заключен контракт с Центром социологических и политических исследований Белорусского государственного университета. Эта работа начнется уже в октябре и продлится до мая 2019 года. Предварительные результаты исследования планируется подготовить во второй половине следующего года.

Как отметили в ЕБРР, результаты исследований лягут в основу научно-аналитической работы, которая будет способствовать поиску решений для стимулирования инвестиций, увеличения производительности и ускорения экономического роста.

Всемирный банк проводит подобные исследования по всему миру и использует стандартную методологию. В опросник включены такие направления, как производительность, внедрение технологий и инноваций, конкуренция, квалификация рабочей силы, неформальный сектор экономики, доступ к финансовым услугам, инфраструктура и воздействие мер государственного регулирования. Исследование также будет включать модуль по зеленой экономике.

Нынешний этап исследований будет проводиться в 40 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки.-0-