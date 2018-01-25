ЕБРР инвестирует в фармацевтическую отрасль Беларуси до 5 млн евро

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в фармацевтическую отрасль Беларуси до 5 млн евро, сообщил сегодня журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

Европейский банк реконструкции и развития предоставит ООО "Управляющая компания холдинга Аптека групп" кредит до 5 млн евро на пять лет.

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