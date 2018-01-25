ЕБРР инвестирует в фармацевтическую отрасль Беларуси до 5 млн евро

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в фармацевтическую отрасль Беларуси до 5 млн евро, сообщил сегодня журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.
Европейский банк реконструкции и развития предоставит ООО "Управляющая компания холдинга Аптека групп" кредит до 5 млн евро на пять лет.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4394 BYN
|2.45 BYN
|2.456 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.974 BYN
|1.977 BYN
|RUB
|3.5118 BYN
|3.515 BYN
|3.43 BYN