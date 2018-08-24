ЕБРР купит акции Servolux Capital LTD на 10 млн евро

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития купит акции Servolux Capital LTD на сумму 10 млн евро. Информация об этом размещена на сайте ЕБРР и "Серволюкса", сообщает БЕЛТА.
Средства будут направлены на развитие производственных мощностей группы компаний "Серволюкс". Проект предусматривает финансирование строительства двух объектов в Смолевичском районе. Это цех по производству продуктов мясопереработки мощностью 70 т в сутки, а также тригенерационная установка (для одновременной выработки электричества, тепла и холода). Общая стоимость проекта составляет 13 млн евро.
Servolux Capital LTD - международная вертикально-интегрированная компания. В Беларуси "Серволюкс" работает в сельскохозяйственной сфере.-0-
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