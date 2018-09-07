ЕБРР сможет поучаствовать в проектах по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич 6 сентября провел переговоры с главой Брюссельского офиса Европейского банка реконструкции и развития Гвилимом Джонсом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Брюсселе.

Основной темой встречи стало обсуждение условий участия ЕБРР в финансировании проектов по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси при участии бельгийского производителя Depoortere, а также по созданию в стране животноводческих ферм с учетом опыта и при помощи бельгийских фермеров и ученых. Стороны договорились о дальнейшем алгоритме действий по этому вопросу.

Достигнута также договоренность о взаимном участии представителей ЕБРР и белорусских экономических структур в проводимых презентациях, форумах, круглых столах и других мероприятиях. В частности, в намеченной на 24 октября в городе Кортрейке (Бельгия) конференции Why Invest in Belarus, которая организуется торговыми палатами Фландрии при поддержке белорусского посольства. Речь шла также о запланированном на ноябрь заседании круглого стола в ЕБРР.-0-