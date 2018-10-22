Единые розничные цены на часть алкогольной продукции могут быть установлены в Беларуси

22 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси могут принять решение об установлении единых розничных цен на некоторые виды алкогольной продукции. Такое предложение рассматривалось сегодня на совещании у Президента Беларуси о развитии ликеро-водочной отрасли, рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы внесли предложение усилить меры государственного регулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий (по аналогу целого ряда стран) - установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и, следовательно, единой цены в рознице. Такие подходы будут отработаны. Тем, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет. Они будут работать по договорным ценам", - заявил вице-премьер.

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