Единый рынок транспортных услуг в ЕАЭС планируется создавать с учетом мирового опыта

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Единый рынок транспортных услуг в Евразийском экономическом союзе планируется создавать с учетом мирового опыта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам участия члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиля Кайкиева в Международном транспортном форуме в Лейпциге.
На форуме принята декларация по вопросам транспортной безопасности, а также декларация по вопросам развития перевозок и внедрения Хартии качества в сфере международных автомобильных перевозок. Эта хартия определяет общие правила в отношении доступа к профессии, требования к подготовке водителей, содержит другие положения.
"Для формирования согласованных подходов к развитию международных перевозок в ЕАЭС и создания общего рынка транспортных услуг крайне важно учитывать опыт международных интеграционных объединений, - сказал Эмиль Кайкиев. - Нам необходимо сконцентрироваться на изучении положений Хартии качества. Это позволит сделать практическое применение основных направлений скоординированной транспортной политики, принятых в ЕАЭС, максимально эффективным".
Во время форума министр ЕЭК провел рабочие встречи с руководством транспортных ведомств Беларуси, России, Молдовы, Латвии, а также представителями ряда влиятельных международных организаций в сфере транспорта.
Международный транспортный форум - межправительственная организация при Организации экономического сотрудничества и развития. Она объединяет 59 государств. Основная цель форума - глобализация транспортной политики, содействие экономическому росту, охране окружающей среды, защите жизни и здоровья людей. Ежегодно в Лейпциге собираются ключевые представители правительственных и политических организаций, коммерческих и промышленных предприятий, исследовательских учреждений и гражданского общества. Из государств ЕАЭС участниками организации являются Беларусь, Армения, Казахстан и Россия.-0-
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