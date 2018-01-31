ЕЭК обнулила ввозную пошлину на компрессоры для холодильников и морозильников

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла сегодня решение об обнулении ввозной пошлины на компрессоры для холодильников и морозильников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Ставка ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов компрессоров для холодильного оборудования будет снижена с 5% до 0% на срок по 31 декабря 2019 года включительно", - отметили в пресс-службе.
В себестоимости холодильника или морозильника доля компрессора составляет 14,3%. Предложенная мера повысит рентабельность производства холодильного и морозильного оборудования в странах союза, которая, по данным производителей, составляет 2-3%.-0-
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