ЕЭК обнулила ввозные пошлины на некоторые виды сырья с драгметаллами

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня приняла решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на отдельные виды сырья минерального происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В частности, решение коснется серебра и золота в виде порошка, необработанных платины, родия, иридия и т.д., - пояснили в ЕЭК. - В соответствии с ранее принятым решением Коллегии ЕЭК на эти товары в 2017 году уже применялась нулевая ставка. Но сейчас на них действуют ставки от 3 до 15%".

Новая мера, которая вводится по 30 июня 2020 года включительно, будет способствовать развитию обрабатывающих и аффинажных предприятий, повышению загрузки их производственных мощностей и конкурентоспособности.-0-