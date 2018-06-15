15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕЭК планирует рассмотреть вопрос ограничения поставок белорусской молочки в Россию 19 июня, сообщил сегодня журналистам член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во вторник коллегия еще раз рассмотрит этот вопрос и даст окончательный ответ. Но мы очень внимательно изучили всю информацию, предоставленную обеими сторонами", - отметил министр, отвечая на вопрос, как ЕЭК относится к ситуации с запретом поставок белорусской молочной продукции на российский рынок.

Министр напомнил, что на прошлой неделе уже состоялось достаточно бурное и подробное обсуждение этого вопроса в ЕЭК. "Мы заслушали аргументы обеих сторон - как Россельхознадзора, так и уполномоченных органов Беларуси, которые отвечают за этот вопрос. Вопрос сложный. В целом коллегия отметила, что необходимо усилить взаимодействие между уполномоченными органами и что много проблем возникает из-за недостатка информирования. Есть вопросы, связанные с недостаточно детальной проработкой законодательства, которое бы четко оговаривало минимально допустимые уровни по антибиотикам, другим вредным веществам в продукции, методики анализов, требования к поверке аппаратуры для таких лабораторных исследований. В целом было высказано общее мнение комиссии, что если такие запреты вводятся, то они должны полностью соответствовать законодательству союза и ни в коем случае не должны выходить за пределы тех полномочий, которые в правилах союза даны", - подчеркнул он.

Тимур Жаксылыков обратил внимание, что среди членов коллегии есть мнение, что выход за пределы правил союза произошел. "Сейчас необходимо решить, каким образом ситуацию можно исправить. Есть проект рекомендаций коллегии, который поможет разрешить проблемную ситуацию, но до принятия окончательного решения коллегией не хотелось бы говорить о том, каков формат этих рекомендаций будет. Я не хотел бы сейчас комментировать, кто именно нарушил правила. Но если бы действия всех участников соответствовали праву, такой ситуации бы не было", - констатировал он.

Как сообщалось, Россельхознадзор объявил, что с 6 июня ввел временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л. Временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом с 11 июня были сняты с Барановичского молочного комбината, Ляховичского молокозавода, волковысского ОАО "Беллакт".

Кроме того, Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 9 июня подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции

Встреча члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова с представителями бизнес-сообщества Беларуси прошла 15 июня. Во время мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с проблемами ведения предпринимательской деятельности на рынках стран - участниц ЕАЭС, ограничениями при участии в государственных закупках (в том числе на электронных торговых площадках), введением единого товарного знака на территории ЕАЭС, взиманием косвенных налогов во взаимной торговле, системой маркировки и прослеживаемости в ЕАЭС, а также другие вопросы обеспечения равных условий доступа на рынок ЕАЭС белорусским субъектам хозяйствования.-0-