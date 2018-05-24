ЕЭК подготовила проект положения о прослеживаемости животноводческой продукции в ЕАЭС

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект положения о прослеживаемости животноводческой продукции в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Проект положения о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения был рассмотрен на совещании руководителей уполномоченных органов в сфере ветеринарии стран ЕАЭС под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова. "Документ позволит учесть и проследить движение в союзе всего поголовья скота и продукции животного происхождения с учетом принципа "от фермы до прилавка", - отметили в пресс-службе. - Участники совещания подтвердили необходимость скорейшего принятия комиссией положения и предложили внести его на рассмотрение Коллегией ЕЭК".

На совещании были обсуждены также вопросы обращения ветеринарных лекарственных средств, применения риск-ориентированного подхода при осуществлении ветеринарного контроля (надзора) и формирования перечня референтных лабораторий (центров).-0-