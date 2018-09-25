ЕЭК прорабатывает инициативу о праве граждан ЕАЭС на проживание в государстве трудоустройства

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прорабатывает инициативу о предоставлении гражданам стран ЕАЭС права на временное или постоянное проживание в государстве трудоустройства. Об этом сообщил заместитель директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Олег Артамонов в Ереване на совещании с членами Консультативного комитета по миграционной политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Договор о ЕАЭС обеспечил создание в союзе единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, - отметили в пресс-службе. - Однако, как показала практика, трудящиеся и члены их семей продолжают сталкиваться с проблемами миграционного и социального характера".

Чтобы решить эти проблемы, в ЕЭК предложили рассмотреть возможность предоставления трудящимся ЕАЭС, имеющим долгосрочные трудовые договоры (свыше года), права на временное или постоянное проживание в стране трудоустройства. "Мы считаем, что инициатива ЕЭК будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения мобильности граждан государств - членов ЕАЭС, трудовой деятельности, а также гарантированно обеспечит достойный уровень жизни наших граждан и их социальную защищенность", - подчеркнул Олег Артамонов.

Он добавил, что предоставление такого права позволит сократить нелегальную миграцию, оптимизировать учет трудящихся ЕАЭС и эффективно контролировать их привлечение, повысить объем всех выплат за трудящегося и членов семьи, облегчить доступ граждан к госуслугам, повысить комфортность ведения трудовой деятельности на едином рынке труда союза.

Члены Консультативного комитета согласились с необходимостью дальнейшей проработки инициативы. Обсуждение с участием более широкого круга экспертов, представителей госорганов государств - членов ЕАЭС, научных кругов и бизнес-сообщества запланировано на форуме "Евразийская неделя", который пройдет в Ереване 22-24 октября.-0-