ЕЭК снизила таможенные пошлины на компоненты железнодорожных вагонов и комплектующие для часов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в Москве приняла решение обнулить ввозную таможенную пошлину в отношении отдельных видов компонентов двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов и снизить таможенные пошлины на отдельные комплектующие для часов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Таможенные пошлины обнулены в отношении отдельных видов компонентов двухэтажных пассажирских железнодорожных вагонов локомотивной тяги сроком на два года. Среди рассматриваемых товаров: центральный вертикальный гидравлический амортизатор, части тормозных устройств, панель управления тормозной магистралью, клещевой механизм, тормозной контроллер, контейнер тормозного оборудования, тормозная накладка, противоюзное устройство. В союзе эти компоненты не производятся. Действующая ставка ввозной таможенной пошлины в отношении рассматриваемых товаров составляет 5%", - пояснили в ЕЭК.

Такая мера позволит снизить себестоимость железнодорожных вагонов, произведенных предприятиями государств - членов союза, и заместить импорт двухэтажных вагонов продукцией, изготовленной на территории ЕАЭС с использованием импортных комплектующих. Кроме того, некоторые компании смогут расширить модельный ряд выпускаемых вагонов.

Кроме того, коллегией ЕЭК принято решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов комплектующих для часов с 8-13% до 0-5% от таможенной стоимости. "Ставка на корпуса из недрагоценных металлов для наручных часов и циферблатов будет беспроцентная сроком на один год. На корпуса из прочих материалов, части корпусов и прочие части часов всех видов ставка пошлины в размере 0% будет применяться в течение двух лет. В отношении ремешков, лент и браслетов из недрагоценного металла и прочих материалов и их частей для наручных часов, пружин, платин и мостов, камней для часов ставка пошлины будет снижена до 5% сроком на два года", - рассказали в пресс-службе ЕЭК.

По данным ЕЭК, в 2017 году совокупная стоимость ввезенных в ЕАЭС комплектующих увеличилась на 30% по сравнению со стоимостью таких товаров в 2016 году и составила $13,9 млн. Основными странами-поставщиками являются Китай и Швейцария.-0-