ЕЭК сохранила антидемпинговую пошлину на графитированные электроды из Индии

26 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действие антидемпинговой меры на индийские графитированные электроды, используемые в печах, продлено. Решение об этом принято Коллегией Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина на индийские графитированные электроды введена в декабре 2012 года. Она составляет 16,04% от таможенной стоимости в отношении электродов компании HEG Limited и 32,83% - на товары фирмы Graphite India Limited и других производителей.

"Действующая мера позволила улучшить ряд производственно-экономических и финансовых показателей этой отрасли экономики в странах ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - В частности, объем производства электродов в ЕАЭС увеличился на 11,3%, а объем их реализации на рынке союза - в 2,7 раза. В то же время анализ сведений, полученных в ходе повторного антидемпингового расследования, позволил сделать вывод о возможном продолжении демпингового импорта электродов из Индии в случае отмены меры".-0-