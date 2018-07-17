ЕЭК создала группу высокого уровня по госзакупкам в ЕАЭС

17 июля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия создала группу высокого уровня по вопросам госзакупок в ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК приняла распоряжение о создании рабочей группы высокого уровня по вопросам государственных (муниципальных) закупок в государствах ЕАЭС, - отметили в ЕЭК. - Цель создания рабочей группы - формирование консолидированной позиции стран ЕАЭС по вопросам госзакупок. Предполагается, что ее функционирование будет способствовать эффективному взаимодействию для выработки предложений по актуальным профильным вопросам".

Руководителем рабочей группы назначен член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов. К его полномочиям относится в том числе определение регламента работы группы и утверждение ее состава.

"В рабочую группу войдут заместители руководителей органов государственной власти, осуществляющих регулирующие и контролирующие функции в сфере госзакупок, госорганов, уполномоченных взаимодействовать с ЕЭК, а также должностные лица профильного департамента комиссии", - добавили в пресс-службе.-0-