ЕЭК установила переходные положения для изменений в техрегламент на молочную продукцию

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила переходные положения по изменениям в техрегламент "О безопасности молока и молочной продукции", которые были приняты Советом ЕЭК 10 ноября 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Данные изменения вступят в силу 16 июля 2018 года.

"Переходные положения определяют, во-первых, что до 16 января 2019 года в ЕАЭС предприниматели смогут производить молочные товары и торговать ими, если у них есть документы об оценке соответствия требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу поправок, - пояснили в ЕЭК. - Во-вторых, обращение продукции, которая выпущена в период действия этих документов, допускается в течение всего срока годности такой продукции, установленного ее изготовителем".

В ЕЭК напомнили, что внесенные ранее в техрегламент изменения уточнили и дополнили классификацию молокосодержащих продуктов. "Это необходимо участникам молочного рынка, в том числе потребителям, для правильного понимания и применения понятий, характеризующих особенности сырьевого состава в наименованиях молокосодержащих товаров", - отметили в комиссии.

Изменения позволят потребителям четко различать продукты с добавлением или без добавления заменителя молочного жира, для чего вводится ряд поправок по маркировке. "Наименование продукции с такими добавками должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", - подчеркнули в пресс-службе. - Изготовитель обязан указать сведения о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел. Надпись "содержит растительные масла" вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля".

Корректировка маркировки на упаковке продукции предусмотрена только для молокосодержащих продуктов с заменителями молочного жира, и только для них предусмотрено информирование потребителя о наличии в составе продукта растительных масел.-0-