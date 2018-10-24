Экономические вопросы будут основными при подготовке новой редакции концепции развития СНГ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические вопросы будут основными при подготовке новой редакции Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, сообщил корреспонденту БЕЛТА постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов.

Решение о начале работы по актуализации Концепции дальнейшего развития Содружества было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле этого года в Минске. "Начиная эту работу, представители государств исходили из того, что ключевые положения концепции сохраняют свою актуальность, они востребованы и в обновлении нуждается только ряд разделов этого документа. Изменения прежде всего затронут вопросы экономического измерения сотрудничества стран Содружества. Это связано с тем, что на пространстве СНГ появились и развиваются новые интеграционные объединения с более глубокой степенью интеграции, и это тоже необходимо отразить в концепции, чтобы не создавать дополнительных препятствий и барьеров для развития экономического сотрудничества между государствами, входящими в СНГ и другие интеграционные объединения. Кроме того, за это время появились новые сферы и области взаимодействия. Такие как цифровая экономика, электронная торговля - все это тоже должно быть отражено в новой редакции концепции", - сказал Андрей Грозов.

Концепция дальнейшего развития СНГ принята в октябре 2007 года. "С того времени прошло больше десяти лет. Поэтому назрела необходимость обновить положения этого документа и привести их в соответствие с современными реалиями развития многостороннего взаимодействия в СНГ", - подчеркнул постпред России.-0-