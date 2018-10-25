Экспорт ПВТ по итогам года вырастет не менее чем на 40% - Турчин

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт Парка высоких технологий по итогам 2018 года вырастет не менее чем на 40%, рассказал в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, сообщает БЕЛТА.

"По Парку высоких технологий - прирастем в выручке и, соответственно, экспорте услуг на $400-450 млн по сравнению с прошлым годом. Это рост от 40% и более", - отметил Александр Турчин.

Первый вице-премьер привел следующие цифры: в компаниях-резидентах ПВТ работают более 30 тыс. человек, средняя зарплата - более Br4 тыс. Данный сектор делает значимый вклад в прирост ВВП - в этом году он составляет около 0,5% из 3,7% прироста экономики. "Это на самом деле очень весомые результаты. И это говорит о том, что Президентом было принято абсолютно справедливое и правильное решение по принятию декрета №8", - резюмировал Александр Турчин, добавив, что следующим этапом должна стать цифровизация всей страны.-0-