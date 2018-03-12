Экспорт товаров и услуг в январе вырос на 33,2%

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот Беларуси в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 29,9% и составил $5 млрд 957,1 млн, сообщили БЕЛТА в Национальном банке.
Экспорт увеличился на 33,2% до $3 млрд 40,9 млн, импорт вырос на 26,6% до $2 млрд 916,2 млн. Сальдо сложилось положительным - $124,7 млн.
Внешнеторговый оборот товаров в январе составил $5 млрд 17,1 млн, увеличившись на 31,3%. Экспорт увеличился на 37,1% до $2 млрд 452,2 млн. Импорт товаров составил $2 млрд 564,9 млн, что на 26,2% больше, чем в январе 2017 года. Сальдо сложилось отрицательным - минус $112,7 млн.
Внешнеторговый оборот услугами в январе составил $940 млн, что на 23,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт вырос на 19,2% до $588,7 млн, импорт - на 30,2% до $351,3 млн. Сальдо сложилось положительным - $237,4 млн.-0-
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