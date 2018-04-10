Экспозиция белорусских компаний на выставке "Импорт Экспо" в Шанхае займет 500 кв.м

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция белорусских компаний займет 500 кв.м выставочных площадей на китайской международной выставке импортных товаров и услуг "Импорт Экспо" (China International Import Expo), которая пройдет в ноябре 2018 года в Шанхае. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" Министерства иностранных дел Беларуси.

"Национальная экспозиция Беларуси будет располагаться в зоне страновых павильонов на площади 160 кв.м, а также на площади 500 кв.м в выставочной зоне, предназначенной для участия предприятий и бизнеса. Во время выставки планируется организовать белорусско-китайский бизнес-форум", - отметили в центре.

Участие белорусских предприятий в выставке "Импорт Экспо" перспективно с точки зрения продвижения товаров на рынок Китая и других стран. Китайская сторона заинтересована в сотрудничестве с белорусскими производственными и научно-техническими предприятиями, образовательными учреждениями. Перспективно также взаимодействие с инновационными центрами, которые специализируются на нефтяной и горнодобывающей промышленности, электроэнергетике, автомобильном и железнодорожном транспорте, строительных материалах и оборудовании, сельском хозяйстве и сельхозтехнике, биотехнологии и др.

Международная выставка будет организована в Национальном выставочном центре, который располагается в центре коммерческого района Хунцяо в Шанхае. В ней примут участие около 1,6 тыс. компаний из более чем 120 стран. Предполагается, что выставку посетят около 150 тыс. специалистов.

Организатором Национальной экспозиции Беларуси выступает РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен".

Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая выступают организаторами выставки - . "Импорт Экспо" будет проводиться под эгидой Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию. -0-