Ермолович обозначил направления для сглаживания пиковых выплат по госдолгу

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов Беларуси Максим Ермолович в интервью программе "Неделя" телеканал СТВ рассказал о направлениях для сглаживания пиковых выплат по госдолгу, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о планируемых мерах по снижению долговой нагрузки на бюджет, Максим Ермолович подчеркнул, что необходимо сгладить пиковые выплаты. В этой связи предлагается организовать работу по трем направлениям.

"Первое – мы идем на новые рынки с заимствованием с тем, чтобы часть долга рефинансировать, обеспечив профицит бюджета, не ухудшая качество финансирования бюджетной сферы. За счет доходов мы погасим часть долга. Предполагается, что это около 25% от общего объема погашения, 75% долга будем рефинансировать", - отметил министр.

Второе направление - это улучшение профиля самого долга, то есть привлечение ресурсов на более комфортные сроки по более комфортным ставкам. "Мы ищем рынки там, где ставки даже ниже, чем наши достаточно эффективные привлечения на рынке евробондов в прошлом и в этом году", - добавил он.

Третье направление – разработка стратегии, которая позволит без долгов финансировать деятельность предприятий. "То есть когда по связанным кредитам не государство будет основным заемщиком на реализацию коммерческих проектов, а предприятия сами будут находить ресурсы", - пояснил Максим Ермолович.-0-