29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще 11 белорусских предприятий открыты для поставок молочной продукции в Китай, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"По итогам недавнего визита министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца в Китай вчера открыли еще 11 предприятий для поставок молочной продукции на китайский рынок. В том числе - Полоцкий молочный завод, Лунинецкий молочный завод, "Беловежские сыры", "Праймилк", "Витебское молоко". Всего для поставок в Китай уже открыто 47 молочных предприятий", - сказал Алексей Богданов.

Он отметил, что молочная продукция была основным драйвером экспорта сельхозпродукции в Китай в текущем году. "Экспорт белорусской молочной продукции в Китай за десять месяцев вырос в десять раз к уровню прошлого года и составил $5,1 млн. На китайский рынок в январе-октябре предприятиями Минсельхозпрода поставлено продукции на $7,8 млн, а в целом по стране мы вышли на уровень поставок продовольственной группы товаров более чем в $15 млн. Ожидаем, что по данным за год рост экспорта белорусской сельхозпродукции в Китай составит около 3-4%", - добавил начальник главного управления ВЭД.-0-