Евдоченко видит потенциал для наращивания поставок белорусских товаров на европейский рынок

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал для наращивания поставок белорусских товаров на европейский рынок при условии наличия высокой мотивации у отечественных производителей есть. Об этом первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил в интервью журналу "Директор", сообщает БЕЛТА.

"Понятно, что европейский рынок высококонкурентен. Но с ним можно и нужно работать. Потенциал для наращивания поставок белорусских товаров на европейский рынок при условии наличия высокой мотивации у отечественных производителей, безусловно, есть", - сказал Андрей Евдоченко.

Он обратил внимание, что возможности рынка Евросоюза огромны - свыше 500 млн населения ЕС формируют большой рынок корпоративных и частных потребителей. "Напомню, что в 2012 году объемы нашего экспорта товаров в ЕС превысили $17,5 млрд. После последующих нескольких лет сокращения нашей торговли с ЕС в марте 2017 года начался рост, который уже перешел в устойчивую тенденцию. По результатам прошлого года экспорт в страны ЕС увеличился на 39,2% и составил $7,9 млрд. Доля ЕС в экспорте Республики Беларусь возросла c 24,0% до 26,9%", - отметил первый замминистра.

Беларусь существенно нарастила продажи в Евросоюз такой продукции, как грузовые автомобили, изделия из нелигированной стали, лесоматериалы, ДСП, калийные удобрения. В стоимостном выражении наибольший прирост экспорта приходится на нефть и нефтепродукты (55%).

"Системной проблемой поставок на европейский рынок является невысокая доля наукоемких высокотехнологичных товаров. В структуре экспорта превалируют продукты нефтепереработки, сырье и товары с низкой добавленной стоимостью", - констатировал Андрей Евдоченко.

Для продвижения на рынок ЕС требуются товары соответствующего технологического уровня, способные удовлетворить избирательный вкус европейских потребителей, считает он.

"К сожалению, у нас таких товаров, которые соответствуют высоким европейским стандартам, немного. Поэтому, кроме восстановления экспорта нефтепродуктов и удобрений, для выхода на рынки стран Запада нужно организовать производство широкой гаммы высокотехнологичных товаров высокого качества, пользующихся спросом очень требовательных и избалованных западных потребителей. Это совершенно другие стандарты, другой дизайн, другой маркетинг, а также соответствующая товаропроводящая сеть", - заметил первый замминистра.-0-