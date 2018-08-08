Евразийский межправительственный совет соберется в октябре в Витебске

8 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проведение следующего заседания Евразийского межправительственного совета запланировано на октябрь в Витебске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил источник в Евразийской экономической комиссии.
"Премьер-министры решили разнообразить места проведения заседаний межправсовета. В России они уже проходили в Сочи и Санкт-Петербурге. Поэтому следующее заседание пройдет в октябре не в Минске, а в Витебске", - сказал собеседник.
Он добавил, что повестка предстоящего заседания находится в стадии формирования.-0-
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