Евразийский цифровой форум пройдет 15 мая в Минске

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский цифровой форум (EADF) пройдет 15 мая в Минске во время международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", сообщили БЕЛТА организаторы форума.
Цель EADF - обсуждение актуальных вопросов цифровой трансформации и гармонизации цифровых рынков на национальном и межстрановом уровнях.
В пленарной сессии форума "Перспективы создания единого Евразийского цифрового рынка: драйверы и барьеры" выступят главы министерств и администраций стран СНГ, Евразийской экономической комиссии, ответственные за цифровую трансформацию экономики и системы госуправления, ведущие международные эксперты в области ИКТ, представители крупных технологических компаний.
На тематических сессиях будут обсуждаться вопросы преодоления барьеров цифровой трансформации, упрощения межстранового взаимодействия в сфере торговли и интеграции в трансконтинентальные цепочки поставок.
Форум EADF предлагается позиционировать как ежегодное мероприятие.
"ТИБО-2018" состоится в Минске с 14 по 18 мая.-0-
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