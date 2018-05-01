Евразийский цифровой форум пройдет 15 мая в Минске

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский цифровой форум (EADF) пройдет 15 мая в Минске во время международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018", сообщили БЕЛТА организаторы форума.

Цель EADF - обсуждение актуальных вопросов цифровой трансформации и гармонизации цифровых рынков на национальном и межстрановом уровнях.

В пленарной сессии форума "Перспективы создания единого Евразийского цифрового рынка: драйверы и барьеры" выступят главы министерств и администраций стран СНГ, Евразийской экономической комиссии, ответственные за цифровую трансформацию экономики и системы госуправления, ведущие международные эксперты в области ИКТ, представители крупных технологических компаний.

На тематических сессиях будут обсуждаться вопросы преодоления барьеров цифровой трансформации, упрощения межстранового взаимодействия в сфере торговли и интеграции в трансконтинентальные цепочки поставок.

Форум EADF предлагается позиционировать как ежегодное мероприятие.

"ТИБО-2018" состоится в Минске с 14 по 18 мая.-0-