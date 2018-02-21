21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 21 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0013 до Br1,9623 (20 февраля - Br1,961 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0083 и составляет Br2,4163 (20 февраля - Br2,4246 за 1 евро).

Российский рубль стал дешевле на Br0,0061 до Br3,4624 за 100 российских рублей (20 февраля - Br3,4685 за 100 российских рублей).-0-

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