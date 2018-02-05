5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 5 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0064 до Br1,9808 (2 февраля - Br1,9744 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0002 и составляет Br2,4665 (2 февраля - Br2,4667 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0189 до Br3,5005 за 100 российских рублей (2 февраля - Br3,5194 за 100 российских рублей).-0-

Выгодные курсы обмена валют