5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро и российский рубль на торгах 5 февраля подешевели, доллар подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0064 до Br1,9808 (2 февраля - Br1,9744 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0002 и составляет Br2,4665 (2 февраля - Br2,4667 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0189 до Br3,5005 за 100 российских рублей (2 февраля - Br3,5194 за 100 российских рублей).-0-
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