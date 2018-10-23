23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евро на торгах 23 октября подешевел, доллар и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0011 и составляет Br2,0999 (22 октября - Br2,0988 за $1).

Евро подешевел на Br0,0119 до Br2,4078 (22 октября - Br2,4197 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0018 до Br3,215 за 100 российских рублей (22 октября - Br3,2132 за 100 российских рублей).-0-

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