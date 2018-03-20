Фермерским хозяйствам отменили плату за проект отвода земельного участка

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крестьянским (фермерским) хозяйствам отменили плату за разработку проекта отвода земельного участка. Это предусмотрено указом №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков", сообщил во время прямой телефонной линии газеты
"Указом предусмотрено, что с 31 марта 2018 года разработка проекта отвода будет осуществляться непосредственно землеустроительными службами местных исполнительных комитетов. Для крестьянских (фермерских) хозяйств такая работа будет проводиться бесплатно", - отметил он.
Ранее владельцы крестьянских хозяйств сами оплачивали работы по разработке проекта отвода земельного участка. "В среднем разработка проекта отвода стоит порядка Br1,7 тыс. Это довольно большая сумма. В целях снижения финансовой нагрузки на крестьянские (фермерские) хозяйства было принято решение об отмене платы", - пояснил Сергей Костров.
Указ №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков" принят 26 декабря 2017 года. Документ направлен на совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель.-0-
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