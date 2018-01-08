8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирменный магазин BELARUS открылся в Алматы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минского тракторного завода.
"В фирменном магазине будут реализовываться трактора и запасные части к ним, а также сельскохозяйственное и навесное оборудование, произведенные предприятиями, входящими в "МТЗ-Холдинг", - говорится в сообщении.
С помощью нового магазина ТОО "ТД МТЗ Казахстан" планирует в значительной степени продвинуть бренд BELARUS на рынке Казахстана и увеличить объемы продаж белорусской сельхозтехники.-0-
Фото МТЗ
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9974 BYN
|1.997 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.4936 BYN
|3.475 BYN
|3.49 BYN