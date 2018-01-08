8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фирменный магазин BELARUS открылся в Алматы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минского тракторного завода.

"В фирменном магазине будут реализовываться трактора и запасные части к ним, а также сельскохозяйственное и навесное оборудование, произведенные предприятиями, входящими в "МТЗ-Холдинг", - говорится в сообщении.

С помощью нового магазина ТОО "ТД МТЗ Казахстан" планирует в значительной степени продвинуть бренд BELARUS на рынке Казахстана и увеличить объемы продаж белорусской сельхозтехники.-0-

Фото МТЗ