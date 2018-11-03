Fitch повысило рейтинг "Евроторга" до уровня "B" со стабильным прогнозом

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ООО "Евроторг" в иностранной валюте до уровня "B" со стабильным прогнозом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-релиз агентства.

В сообщении отмечено, что повышение рейтинга отражает успешную реализацию "Евроторгом" своей стратегии и обеспечение финансовой прозрачности в 2017 году, что, согласно ожиданиям агентства, продолжится в 2018-2022 годах благодаря генерированию компанией положительного свободного денежного потока.

Fitch Ratings Inc. - американская корпорация, которая наряду со Standard & Poor's и Moody's входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.-0-