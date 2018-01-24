Фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет - Нацбанк

24 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет, сообщил сегодня начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин на 81-м заседании Республиканского клуба директоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Курс белорусского рубля находится вблизи своего равновесия. Фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет", - сказал Дмитрий Мурин.

По его словам, продолжится снижение ставок по кредитам, но оно будет минимальным. "Мы видим, что снижение ставки рефинансирования может составить порядка 1%. Снижение ставок по кредитам будет в этих пределах, а может быть, и ниже. Все будет зависеть от того, как в целом будет складываться ситуация в экономике", - пояснил Дмитрий Мурин.-0-

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