8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Функции Агентства по управлению активами предлагается расширить, сообщил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц сегодня на расширенном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"В следующем году поддержку процессу урегулирования вопросов с необслуживаемыми долгами окажет функционирование рынка проблемных активов. В настоящее время Нацбанк вместе с Советом Министров в сотрудничестве с Международным валютным фондом разрабатываются законопроекты, касающиеся развития этого рынка", - сообщил Сергей Калечиц.

Эти законопроекты будут определять экономические, правовые, институциональные условия функционирования рынка проблемных активов, в том числе расширение компетенций и функций Агентства по управлению активами. Нацбанк рассчитывает, что соответствующие изменения в законодательство будут подготовлены до конца 2018 года. Особое внимание будет уделяться работе с проблемными активами организаций агропромышленного комплекса.

Агентство по управлению активами было создано в 2016 году. Законодательство позволяет передавать ему проблемную задолженность банков по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Агентство наделено полномочиями по предоставлению отсрочки (рассрочки) погашения основного долга по переданным ему кредитам.-0-