Гендиректор "Белтаможсервиса": товары санкционной группы в Россию не поставляются

22 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Юрий Король прокомментировал периодически возникающие претензии о поставках в Россию товаров санкционной группы. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

В 2017 году РУП "Белтаможсервис" ввозило и оформляло на территории Беларуси плодоовощную продукцию из стран Африки, Азии, Южной Америки, в отношении которых Россией санкции не вводились. На основании договоров с российскими субъектами хозяйствования "Белтаможсервис" поставлял указанную продукцию в Россию строго в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования, обеспечивая соблюдение требований безопасности по карантину растений. Поскольку овощи и фрукты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, данный товар сопровождается сертификатами, выдаваемыми уполномоченными службами стран отправления. При этом такие документы в обязательном порядке содержат сведения о стране происхождения товаров.

Юрий Король подчеркнул, что при ввозе в Россию все товары проходят проверку на стационарных постах Россельхознадзора, где российские получатели предоставляют контролирующим службам необходимую информацию, в том числе о стране происхождения товара. Соответственно в каждом случае у них есть возможность проверить подлинность указанных в документах сведений. Такая проверка зачастую длится несколько дней. И только после выдачи акта вторичного фитосанитарного контроля товар вовлекается в законный оборот на территории России. Копии вышеуказанных документов российские партнеры направляют в РУП "Белтаможсервис", подтверждая таким образом отсутствие претензий к полученным в их адрес товарам.

Отвечая на вопрос, в чем причина нагнетания ситуации, Юрий Король отметил, что в последние годы логистика в Европе в корне поменялась. Значимость Беларуси как транзитного государства возросла в разы. Этому поспособствовало выгодное территориальное расположение, реализация программы развития логистической системы, построены современные торгово-логистические центры, в которых работают высококлассные специалисты, беспрецедентно высокий уровень отношений Беларуси и Китая. "Свою роль, конечно, сыграла и ситуация в Украине, и введение санкций в отношении России. Но факт остается фактом: в Беларусь устремились многие товарные потоки, потому что здесь быстрее, дешевле, безопаснее. В результате возникает конкуренция внутри Евразийского экономического союза", - сказал он.

"И, к сожалению, конкуренция не всегда ведется честно и открыто. Случаются информационные вбросы, неверно изложенные факты. Как, например, в случае с нашумевшей заметкой на РБК. Они ее опубликовали, мы обратились за официальными пояснениями. В ответ они нам сказали, что написали со слов источника. И в итоге исправили информацию. Мы в свою очередь обратились за разъяснениями к бизнесменам, которые, по словам представителей РБК, озвучили компрометирующую нас информацию, но ответа так и не получили, как будто ничего и не было", - отметил Юрий Король.

Он еще раз подчеркнул, что у всех партнеров "Белтаможсервиса" есть акты вторичного контроля Россельхознадзора на плодоовощную продукцию, которые обязательны в России, чтобы товар можно было продавать.

Официальных претензий в адрес предприятия не поступало. "Это и дает основания говорить о недобросовестной конкуренции", - считает гендиректор.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-