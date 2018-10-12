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Гендиректор холдинга "Белфармпром" об экспорте лекарств и совместных производствах - интервью

Экономика 12.10.2018 | 16:56
Фото из архива
Фото из архива

Беларусь активно завоевывает новые рынки лекарственных препаратов. Мощный импульс в увеличении экспорта придало создание холдинга "Белфармпром", который официально заработал с 1 сентября 2017 года. Какие позитивные изменения ощутила белорусская фармотрасль от появления этой структуры, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор холдинга Валерий Шевчук.

- Валерий Евгеньевич, завершилась ли работа по вхождению в холдинг всех заинтересованных компаний?

- За достаточно короткий срок - всего один год - мы провели масштабную работу и заключили договоры о взаимодействии с фарморганизациями как частной, так и государственной формы собственности. На 1 сентября 2017 года в состав холдинга входило всего семь дочерних организаций. Сейчас в структуре 39 предприятий: восемь дочерних и с 31 заключены договорные отношения.

В холдинг вошли производители лекарственных средств. Крупнейшие из них - РУП "Белмедпрепараты", УП "Минскинтеркапс", Борисовский завод медицинских препаратов, Несвижский завод медицинских препаратов, ОАО "Экзон", ОАО "Ферейн". Ассоциированными членами являются также производители медицинских изделий и ветеринарных препаратов. Так, СООО "Эргон Эст" производит шовный материал, ОАО "Лента" - перевязку высокого качества, ООО "Чистая река" - специальные растворы для офтальмологии, ООО "Васко" - перевязочные материалы, в основном для травматологии, ОАО "Белвитунифарм" - ветеринарные препараты. Выходить на внешние рынки перспективнее всего предлагая продукцию в комплексе, пакетом.

В наших интересах замкнуть цепочку "производитель - товаропроводящая сеть - дистрибьютор". Сейчас активно обсуждаем вопрос о вхождении в холдинг дистрибьюторов негосударственной формы собственности. Думаю, до конца года некоторые из них изъявят такое желание.

Компаниям - ассоциированным членам мы предлагаем широкий спектр услуг. Например, продвижение товара на экспорт, оказание консультативной или другой помощи по приведению производства в соответствии с GMP, проведение маркетинговых исследований. Вместе с тем нашим приоритетом является консолидация усилий для увеличения экспортных поставок белорусских товаров.

- К 2022 году 50% лекарственных средств, производимых в Беларуси, должны поставляться на экспорт. Как решаете эту задачу?

- Сейчас около 30% лекарственных средств поставляется на экспорт. В 2017 году экспортные поставки препаратов выросли по сравнению с 2016-м на 128,5%. По итогам этого года с учетом ранее созданной высокой экспортной учетной базы прогнозируется темп рост экспорта на уровне 107,3%. Предприятия холдинга поставляют свою продукцию в 35 стран мира, 25 из них - дальнего зарубежья.

Вместе с тем вопрос наращивания экспортных поставок для фармацевтической отрасли весьма актуален. Для этого есть несколько путей. Расширяем номенклатуру экспорта фармацевтической продукции с акцентом на высокомаржинальные, инновационные продукты. Активно расширяем географию поставок. В последнее время особенно плодотворно работаем с рядом стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В ближайшей перспективе прогнозируются поставки в Шри-Ланку, налаживается экспорт лекарственных средств в Пакистан и Афганистан. Продвигаем белорусские лекарства в Ирак, Йемен, Иорданию и Сирию, активно осваиваем рынки Монголии и Республики Корея.

Активную работу ведем со странами Северной и Центральной Африки. Впервые в этом году осуществлены поставки в Тунис, Камерун и Кот-Д'Ивуар. Пока объемы не очень большие, но любая дорога начинается с первого шага.

Кроме того, видим перспективы в производственной кооперации. В странах, где планируем расширить экспорт своих товаров, намерены создавать совместные производства. В этом плане активно работаем, в частности, с Узбекистаном, Таджикистаном. Начинаем искать пути промышленной кооперации с Российской Федерацией.

- Уже можно говорить о каких-то конкретных договоренностях?

- Больше всего мы продвинулись в Узбекистане, это и понятно. Страна с населением свыше 30 млн жителей, потребность в лекарственных средствах там высокая. Между белорусской и узбекской сторонами заключены четыре рамочных соглашения о создании СП: по производству изделий для перитонеального диализа, дезинфектантов и антисептиков, а также лекарственных средств. Что касается сотрудничества с Россией, ищем пути кооперации не только по тем позициям, которые там не производятся, но и по тем, которых недостаточно. Процесс создания совместного предприятия очень длительный, что связано в первую очередь с прохождением всех процедур по регистрации на данной территории.

Кроме того, в Грузии, Таджикистане и Узбекистане для успешной реализации совместных проектов холдинг "Белфармпром" планирует открыть свои представительства.

- Какую еще поддержку оказывает холдинг входящим в его структуру предприятиям?

- "Белфармпром", консолидируя усилия всех фармпроизводителей, имеет больше возможностей в плане трансферта технологий. Активно сотрудничаем с такими транснациональными компаниями, как Pfizer, Gedeon Richter, BIOCAD, рядом крупных индийских компаний - Dr. Reddy's, Hetero и др. Соответственно, обсуждаем с ними возможность передачи технологий, которых на данный момент в Беларуси нет, нашим предприятиям. При этом зарубежным коллегам предлагаем, как правило, выбор из двух-трех предприятий.

Сейчас, в частности, рассматриваем вопрос трансферта технологий при создании производства лекарственных средств для лечения рассеянного склероза, современной линейки антиретровирусных препаратов, а также препаратов такого типа, как моноклональные антитела для лечения онкологических заболеваний.

Занимаемся активной работой по получению сертификатов GMP. Эта длительный процесс, который требует серьезных материальных затрат. Борисовский завод медпрепаратов и ООО "Фармтехнология" намерены получить сертификат FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), а "Белмедпрепараты" и NatiVita - сертификат EMA (Европейского агентства лекарственных средств).

Наличие этих документов гарантированно подтверждает качество лекарственных средств и открывает доступ на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Например, рынок Вьетнама - это почти 100 млн жителей. А если учесть соседние с ним страны, а также те, на которые распространяется действие регулирующего органа этой страны, - это более 300 млн человек. На Ближнем Востоке немного другая ситуация. По численности эти страны не такие большие, но стоимость лекарств там гораздо выше.

В этой связи замечу, что белорусская фармацевтическая продукция по качеству отвечает американским и европейским стандартам. Ни в каждой стране мира есть заводы такого высокого уровня, как у нас. В первую очередь это связано с тем, что в Беларуси в основном молодые производства, которые строились по современным требованиям и с современным оборудованием.

- Как выполняется задача по увеличению производства инновационной продукции?

- Инновационные препараты - это лекарства, у которых новый оригинальный механизм действия и которые по своей эффективности превосходят существующие.

По госпрограмме развития фармпромышленности Беларуси на 2016-2020 годы планируется разработать около 70 лекарственных средств, включая инновационные и оригинальные препараты, которые относятся к различным группам анатомо-терапевтическо-химической классификации. В 2016-2018 годах создано (зарегистрировано) 21 лексредство.

В 2017 году объем выпущенной фармпродукции, созданной при реализации госпрограммы, и внедренной в производство превысил Br6 млн ($3 105,9 тыс.). Условная экономия валютных средств от импортозамещения составила $1 452,2 тыс.

- В Беларуси в качестве эксперимента вводится механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Каковы ваши ожидания? Каким образом его введение отразится на стоимости препаратов?

- Реализация этого пилотного проекта позволит установить на внутреннем рынке цены на импортные лекарства одного торгового наименования, не превышающие уровня в сопредельных государствах. Всего речь идет о 37 международных наименованиях лекарственных средств, применяемых для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Если проект даст положительные результаты, в том числе уменьшатся розничные цены на препараты, то в этот список будут включены средства, входящие в перечень основных лекарственных средств и Республиканский формуляр. В него включены лекарства, удовлетворяющие жизненно важные потребности населения, а также используемые для льготного, в том числе бесплатного, обеспечения при оказании медпомощи в амбулаторных и стационарных условиях.

К слову, в ближайшее время будет принято постановление Совмина, которое предусматривает определение порядка регистрации предельных отпускных цен производителей. До 23 октября должна быть утверждена методика расчета предельных отпускных цен.

В преддверии профессионального праздника - Дня работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси, который будет отмечаться 15 октября, - хотел бы подчеркнуть, что за год работы холдинга нам удалось собрать команду из специалистов, которые хорошо знают и понимают свою работу, способны оперативно принимать решения и прогрессивно подходить к поставленным задачам. Согласитесь, в наше динамично развивающееся время сплоченная и квалифицированная команда - это залог успешной работы любой организации.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-

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Теги
лекарства, предприятие, производство, фармакология, экспорт
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