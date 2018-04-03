Гянджинский автозавод выпустил 10-тысячный трактор BELARUS

3 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend/. С конвейера Гянджинского автомобильного завода в Азербайджане сошел 10-тысячный трактор BELARUS, сообщили Trend в производственном объединении (ПО) "Гянджинский автомобильный завод".

В церемонии схода с конвейера юбилейного трактора приняли участие вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, вице-премьер Азербайджана Ягуб Эюбов, посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович, посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов, гендиректор Минского тракторного завода Федор Домотенко, гендиректор Минского автозавода Дмитрий Катеринич, глава исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев, глава ПО "Гянджинский автомобильный завод" Ханлар Фатиев.

Гости ознакомились со сборочными линиями завода и осмотрели технику, выпускаемую предприятием, а затем обсудили с руководством завода будущие проекты и перспективы производства новой техники.

Владимир Семашко отметил высокий уровень отношений между двумя странами и сказал, что сотрудничество Гянджинского автозавода и минских тракторного и автомобильного заводов развивается с каждым днем, эти производственные площадки разрабатывают новые проекты по экспорту техники в третьи страны.

"10 тыс. тракторов BELARUS, около 3 тыс. грузовиков МАЗ, собранных на Гянджинском автомобильном заводе, являются убедительными цифрами, показывающими, что данный формат сотрудничества является верным. Двусторонние меморандумы о стратегическом сотрудничестве, подписанные в этом году, говорят о том, что в ближайшем будущем оно станет еще более тесным", - сказал Владимир Семашко.

В свою очередь Ханлар Фатиев отметил, что двустороннее сотрудничество с белорусскими коллегами будет продолжено и в будущем будут реализованы новые проекты.

Гянджинский автомобильный завод начал свою работу в декабре 2004 года. На автозаводе в настоящее время собираются тракторы BELARUS, автомобили МАЗ, КамАЗ и "Урал".-0-