Гомельская мясо-молочная компания планирует в 2019 году увеличить на четверть поставки в Украину

19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Гомельская мясо-молочная компания" планирует в 2019 году увеличить поставки продукции в Украину на четверть по сравнению с нынешним годом, сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Андрей Зинуков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы поставок, в том числе продукции холдинга, будут обсуждаться во время I Форума регионов Беларуси и Украины (25-26 октября в Гомеле). Речь об этом пойдет на заседании белорусско-украинской рабочей группы по увеличению взаимного присутствия на рынках Беларуси и Украины сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, а также на заседании постоянно действующей рабочей группы для решения проблемных вопросов взаимного товарооборота в части применения ветеринарно-санитарных мер", - рассказал заместитель генерального директора.

По словам Андрея Зинукова, в 2017 году экспорт продукции холдинга на украинский рынок увеличился на 70% по сравнению с 2016-м. В этом году темп роста складывается на уровне 120%. "Планируем, что уже в следующем году Украина вернется в тройку лидеров стран - импортеров продукции холдинга", - добавил он.

Среди основных позиций, которые наиболее востребованы в стране-соседке, заместитель генерального директора назвал сухое молоко, сыры, консервы.

Планируется, что во время форума представители украинской делегации посетят ряд предприятий холдинга.

В структуру Гомельской мясо-молочной компании входят шесть мясоперерабатывающих комбинатов, семь молокоперерабатывающих заводов, два торговых дома. Предприятия экспортируют до 75% продукции. География поставок включает 25 стран.-0-