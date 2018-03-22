"Гомсельмаш" откроет сборочное производство в Башкортостане

22 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Гомсельмаш" откроет сборочное производство зерноуборочных комбайнов в Башкортостане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
Соглашение о расширении сотрудничества подписано между ОАО "Гомсельмаш" и Министерством сельского хозяйства Башкортостана на Агропромышленном форуме в Уфе. Документ предусматривает создание на базе дилерского центра ООО "Техресурс" сборочного производства зерноуборочных комбайнов "Палессе".
"Гомсельмашевская техника в Башкортостане пользуется устойчивым спросом. На полях этого региона работают более 200 комбайнов "Палессе", а кормоуборочный парк Башкортостана на 60% состоит из техники холдинга "Гомсельмаш", - подчеркнули в пресс-службе.-0-
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