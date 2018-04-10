"Гомсельмаш" планирует увеличить поставки техники в Украину на 50%

10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. "Гомсельмаш" в 2018 году планирует увеличить поставки техники в Украину на 50%, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник маркетинг-центра предприятия Дмитрий Муляр на полях выставки Made in Belarus.

Дмитрий Муляр подчеркнул, что рынок Украины является приоритетным для предприятия. "В прошлом году сюда было поставлено около 100 комбайнов, в этом году планируем прирасти на 50% и поставить уже 150 единиц техники. Рассчитываем к 2030 году выйти на объем поставок до 800 единиц в год и занять 50% рынка", - отметил он. Представитель "Гомсельмаша" уточнил, что основная часть закупаемой техники - это зерноуборочные комбайны.

"Всего в 2017 году "Гомсельмаш" экспортировал продукции на $200 млн. Основной рынок для нас - это страны СНГ, в частности Россия, Украина и Казахстан. Но в целом мы продавали технику в 36 стран. Осуществили первые поставки в Египет, Индию, Судан. В этом году будем наращивать поставки. Кроме того, на подписании контракт в Зимбабве. Африканский рынок осваиваем активно", - рассказал он.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-