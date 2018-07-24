Госдума России ратифицировала соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС спецзнаками

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня ратифицировала соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент БЕЛТА.

Данное соглашение было подписано 2 февраля 2018 года. Оно предусматривает распределение между Евразийской экономической комиссией и государствами - членами ЕАЭС полномочий по формированию общей системы маркировки товаров.

Представляя документ к ратификации, заместитель министра финансов России Юрий Зубарев отметил, что соглашение определяет общие правила функционирования системы маркировки: маркировка обеспечивается с помощью идентификационных знаков, которые должны быть читаемы. "Предусматривается технологическая совместимость средств идентификации, считывающих устройств государств ЕАЭС, обеспечивается взаимодействие национальных идентификационных систем, определяются обязательные этапы передачи сведений о товаре в информационную систему маркировки", - пояснил он. При этом Юрий Зубарев добавил, что каждая страна ЕАЭС может предложить свой перечень товаров для маркировки.-0-