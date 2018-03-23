Госдума России ратифицировала соглашение о порядке согласования специфических субсидий в ЕАЭС

23 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России сегодня на пленарном заседании ратифицировала соглашение о порядке добровольного согласования с государствами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением данных субсидий, передает корреспондент БЕЛТА.

Соглашение было подписано в Казани 26 мая 2017 года.

Представляя документ для ратификации, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что цель соглашения - создание условий для развития промышленного производства, повышения прозрачности и предсказуемости оказания ЕАЭС государственной поддержки промышленным секторам экономики, формирования транспарентной и предсказуемой среды в сфере предоставления государствами ЕАЭС специфических субсидий в отношении промышленных товаров. В соответствии с договором о ЕАЭС, к специфическим субсидиям относятся субсидии, доступ к которым ограничен определенным кругом предприятий, в частности, по отраслевому или географическому признаку.

Соглашением предусматривается процедура добровольного согласования с ЕЭК специфических субсидий и принятие комиссией соответствующих решений. В документе определены 15 критериев, на основе которых ЕЭК будет принимать решения о допустимости или недопустимости специфических субсидий государств ЕАЭС. Эти критерии направлены на создание добросовестной конкуренции между участниками рынка и будут способствовать развитию и углублению промышленного сотрудничества и кооперации в рамках ЕАЭС. Кроме того, Евразийским межправительственным советом могут быть определены другие критерии допустимости специфических субсидий.

Соглашением также закрепляется порядок проведения разбирательств по вопросам предоставления государствами ЕАЭС специфических субсидий в случае наличия оснований, свидетельствующих о рисках нанесения ущерба государству ЕАЭС, в том числе хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на трансграничных рынках, или при наличии нарушения условий, порядка предоставления уже согласованных специфических субсидий.-0-