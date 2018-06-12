Госреестр оценщиков будет модернизирован

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный реестр оценщиков будет модернизирован. Использование информационных технологий при формировании госреестра закреплено в указе от 7 июня 2018 года №228 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Согласно документу, с 1 января 2019 года исполнители смогут хранить заключения и отчеты об оценке в виде файлов с текстами, которые соответствуют текстам оригиналов, выданных заказчику оценки и удостоверенных электронной цифровой подписью. С 1 января 2020 года исполнители будут самостоятельно вносить оценку информации о заключениях непосредственно в государственный реестр.
"Для реализации новаций предусматривается модернизация программного обеспечения государственного реестра оценщиков, которая позволит также включать в реестр личные дела оценщиков в электронном виде. Данные, содержащиеся в госреестре, будут использоваться при информационном обмене в рамках административного сотрудничества между компетентными органами стран - участниц Договора о Евразийском экономическом союзе", - отметили в пресс-службе.
Указом №228 внесены изменения в указ №615 "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". Документом учтены предложения Государственного комитета судебных экспертиз о необходимости разграничения судебно-экспертной и оценочной деятельности. Требования к оценочной деятельности приведены в соответствие с законом от 24 октября 2016 года "Об исполнительном производстве".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3622 BYN
|2.357 BYN
|2.363 BYN
|USD
|2.0029 BYN
|2 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.1939 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN