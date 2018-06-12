Госреестр оценщиков будет модернизирован

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный реестр оценщиков будет модернизирован. Использование информационных технологий при формировании госреестра закреплено в указе от 7 июня 2018 года №228 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Согласно документу, с 1 января 2019 года исполнители смогут хранить заключения и отчеты об оценке в виде файлов с текстами, которые соответствуют текстам оригиналов, выданных заказчику оценки и удостоверенных электронной цифровой подписью. С 1 января 2020 года исполнители будут самостоятельно вносить оценку информации о заключениях непосредственно в государственный реестр.

"Для реализации новаций предусматривается модернизация программного обеспечения государственного реестра оценщиков, которая позволит также включать в реестр личные дела оценщиков в электронном виде. Данные, содержащиеся в госреестре, будут использоваться при информационном обмене в рамках административного сотрудничества между компетентными органами стран - участниц Договора о Евразийском экономическом союзе", - отметили в пресс-службе.

Указом №228 внесены изменения в указ №615 "Об оценочной деятельности в Республике Беларусь". Документом учтены предложения Государственного комитета судебных экспертиз о необходимости разграничения судебно-экспертной и оценочной деятельности. Требования к оценочной деятельности приведены в соответствие с законом от 24 октября 2016 года "Об исполнительном производстве".-0-