Грузоперевозки транспортных компаний в I квартале увеличились на 9,7%

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в первом квартале 2018 года перевезли 106,1 млн т грузов (109,7% к январю-марту прошлого года), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 33,7 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 6,9%.

Услугами пассажирского транспорта в первом квартале 2018 года воспользовалось 492,6 млн человек, или 98,8% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 5549,3 млн пассажиро-километров (101,6% к уровню первого квартала 2017-го).-0-