Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2017 году выросли на 5,2%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями и индивидуальными предпринимателями в 2017 году перевезено 439,5 млн т грузов, или 105,2% к уровню 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 133,3 млрд тонно-километров и по сравнению с 2016 годом увеличился на 6%.

Услугами пассажирского транспорта за год воспользовались 1,955 млрд человек, или 97,5% к уровню 2016-го. Пассажирооборот составил 24,7 млрд пассажиро-километров (101,9%).-0-