Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в 2017 году выросли на 5,2%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациями и индивидуальными предпринимателями в 2017 году перевезено 439,5 млн т грузов, или 105,2% к уровню 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 133,3 млрд тонно-километров и по сравнению с 2016 годом увеличился на 6%.
Услугами пассажирского транспорта за год воспользовались 1,955 млрд человек, или 97,5% к уровню 2016-го. Пассажирооборот составил 24,7 млрд пассажиро-километров (101,9%).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.441 BYN
|2.438 BYN
|2.443 BYN
|USD
|1.9963 BYN
|1.994 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.5286 BYN
|3.51 BYN
|3.524 BYN