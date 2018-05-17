Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-апреле выросли на 6,8%

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-апреле 2018 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 142,3 млн т грузов, или 106,8% к январю-апрелю 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот составил 45,1 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года увеличился на 5,9%.
Услугами пассажирского транспорта в январе-апреле воспользовалось 657,6 млн человек, или 99,5% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 7556,4 млн пассажиро-километров, или 101,8% к уровню января-апреля 2017-го.-0-
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