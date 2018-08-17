Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-июле увеличились на 5%

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации и индивидуальные предприниматели в январе-июле перевезли 260,2 млн т грузов, или 105% к аналогичному периоду 2017 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот составил 79,6 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 4,8%.

Услугами пассажирского транспорта в январе-июле воспользовалось 1 128,6 млн человек, или 99,98% к аналогичному периоду в 2017-м. Пассажирооборот составил 14 414 млн пассажиро-километров, или 102,4% к уровню января-июля прошлого года.-0-