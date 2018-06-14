Грузовые контейнерные перевозки могут быть организованы в сообщении Китай-Беларусь-Германия

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусской железной дороги во главе с начальником дороги Владимиром Морозовым 19 июня примет участие в переговорах с руководством АО "Порт Дуйсбург" (Германия), сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Во время встречи стороны обсудят предложения немецкой компании по организации и обеспечению грузовых контейнерных перевозок в сообщении Китай - Беларусь - Германия (порт Дуйсбург), возможные направления сотрудничества с Белорусской железной дорогой с учетом планов развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - пояснили в пресс-центре.

Программой визита также предусмотрено ознакомление с терминальной железнодорожной инфраструктурой порта, его техническими и технологическими возможностями по приему/отправлению контейнерных поездов.

"Актуальность развития этих перевозок подтверждается также потенциалом индустриального парка "Великий камень". Белорусская железная дорога готова сотрудничать на взаимовыгодной основе с бизнес-сообществом стран Евросоюза", - отметили в пресс-центре.

БЖД активно развивает контейнерные перевозки не только через погранпереход Брест - Тересполь, но и через другие белорусско-польские погранпереходы: Брузги - Кузница Белостоцкая, Свислочь - Семенувка, на которых осуществляется переработка грузов, следующих в направлении Восток - Запад - Восток по колее 1520 мм и 1435 мм. В планах БЖД возобновление передачи грузов через пограничный переход Высоко-Литовск - Черемха до конца 2018 года.

Особое внимание БЖД уделяет организации и увеличению перегруза контейнеров на белорусской стороне. Прогнозируемый рост контейнерных перевозок в направлении Восток - Запад - Восток к 2020 году - 540 тыс. контейнеров в ДФЭ в год, к 2025 году - 1 млн контейнеров в ДФЭ в год.

В составе контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа - Китай за январь-май 2018 года проследовало 104,2 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 121,9% к аналогичному периоду 2017 года.

Согласно прогнозу, в 2018 году контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа - Китай транзитом по Беларуси планируется перевезти 415 тыс. контейнеров в ДФЭ.-0-