21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Грузовые поезда из Китая в Европу через Гродно начали следовать на постоянной основе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Первый подобный состав прошел таможенный контроль в зоне деятельности Гродненской региональной таможни 2 августа 2017 года. Поезд следует через железнодорожный республиканский пункт таможенного оформления "Брузги-1", где происходит перегрузка контейнеров. С тех пор перемещено свыше 800 контейнеров. Из Китая в Европу направляется компьютерная техника, обратно - легковые автомобили, комплектующие и запчасти к автомобилям.

"Транспортный путь зарекомендовал себя положительно. Поэтому в марте началось движение этих поездов на постоянной основе: составы будут ходить еженедельно", - отметили в региональной таможне. Путь до Гродно из Китая состав проходит за 5-6 дней.

В ГРТ подчеркнули, созданные благоприятные условия для прохождения грузов по территории Беларуси положительно влияют на рост транспортных потоков и транзитную привлекательность страны в целом.-0-